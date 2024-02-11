Проверьте качество воздуха в квартире: простые советы экспертов

19:40 2024-02-11
Проверьте качество воздуха в квартире: простые советы экспертов

Плохо спите или часто появляются головные боли: необходимо проверить качество воздуха в комнате.

Проверяем вентиляцию и влажность воздуха в квартире:

Для проверки вентиляции лист бумаги приложите к вентиляционной шахте. Все окна и двери в помещении нужно открыть. Если бумагу засосала вентиляция, значить она работает правильно. При закрытых дверях и окнах бумагу затягивать не должно.

Для проверки влажность воздуха в доме или квартире ставим неполный стакан воды в холодильник (2\3) на день и после устанавливаем его в комнату.

Стенки стакана запотевают и, если воздух сухой, капли высохнут сразу, а если конденсат влажный, то он начнет стекать каплями. При нормальной влажности воздуха небольшие капли воды останутся на стенках стакана.

Чтобы воздух в квартире был чистый, займитесь влажной уборкой.

Высаживайте комнатные цветы.

Для комфорта в помещении чаще проветривайте его.

Воздух после дождя просто замечательный. Хочется дышать этим чистым, ароматным воздухом постоянно.

Но естественно нужно не упускать из внимания отдельные периоды, например, приятный, сладкий воздух и жаркую осень. По количеству взвешенных частиц в воздухе может быть много вредных для организма.

На это влияют большие предприятия, расположенные рядом без очистных сооружений. Использование специального прибора позволит указать точно качество воздуха и вынести окончательный вердикт.

Если проживаете в промышленной зоне нужно уделить внимание деревьям и кустарникам, растущим вокруг.

Когда деревьев много, они большие с ветвистой кроной, много листьев, вокруг велосипедные дорожки и для прогулок, больше пространства для того чтобы проживающие рядом могли совершать прогулки, это отличная активации для подрастающего поколения.

Такая обстановка создает комфортные правильные условия жизни.

Те, кто проживает в многоэтажных зданиях должны помнить, чтобы у них дома был свежий, чистый воздух следует пользоваться увлажнителями, и не забывать про проветривание.

Ведь содержание углекислого газа достаточно важный показатель, влияющий на нашу работоспособность, самочувствие. Поэтому интересуйтесь информацией по данной теме, читайте литературу, расширяйте кругозор.

Если видите, что показатели критические: воздух очень сухой, самочувствие не улучшается, то советуем заказать анализ в специализированной компании.

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