Финские дети в зимнюю стужу ездят в школу на велосипедах

Велосипедисты опасаются ездить в дождь, что уж и говорить о гололеде, поэтому прячут своих двухколесных друзей на зиму, ожидая весенних теплых деньков.

Но, жители финского города — не из пугливых, и ни за что не хотят расставаться с любимыми велосипедами.

Пекка Тахкола — местный житель, инженер предприятия Navico и велосипедный координатор города Оулу.

Он сфотографировал парковку велосипедов возле школы, когда температура на улице понизилась до отметки -17С.

Этим мужчина продемонстрировал, что, несмотря ни на какие погодные условия, ничто не заставит детей слезть со своих двухколесных коней.

Кому-то может показаться странным, как родители разрешают своим чадам делать виражи по заснеженным улицам города, балансируя между сугробами на велосипедах. Но для Финляндии — это вполне обыденная вещь.

«Мы организовали познавательный тур для гостей с юга Финляндии, чтобы показать им, как в нашем городе заботятся о велосипедном движении в школах», — рассказывает Пекка Тахкола.

Большинство людей поддерживают идею и восхищаются тем, что в Финляндии велосипеды стали неотъемлемой частью дорожного движения.

Многие говорят, что хотели бы, чтобы и в их странах двухколесные кони тоже были в таком почете.

Подписчиков приятно удивляет то, что велосипеды на парковке оставляют без замка.

Это свидетельствует о низком уровне краж в городе и доверии жителей друг другу.

Дети на санках посреди зимы — привычное дело, дети на велосипедах среди сугробов — явление неординарное.

Впрочем, для северных жителей такая картина вполне привычна.

Каждая страна живет в своем ритме, а народу приходится попадать в такт с ее природным и культурным режимом.