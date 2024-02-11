Финские дети в зимнюю стужу ездят в школу на велосипедах

20:23 2024-02-11
Финские дети в зимнюю стужу ездят в школу на велосипедах

Для финских ребят это не забава, а часть повседневной жизни, мальчики и девочки едут в школу на велосипедах, преодолевая сугробы.

Велосипедисты опасаются ездить в дождь, что уж и говорить о гололеде, поэтому прячут своих двухколесных друзей на зиму, ожидая весенних теплых деньков.

Но, жители финского города — не из пугливых, и ни за что не хотят расставаться с любимыми велосипедами.

Пекка Тахкола — местный житель, инженер предприятия Navico и велосипедный координатор города Оулу.

Он сфотографировал парковку велосипедов возле школы, когда температура на улице понизилась до отметки -17С.

Этим мужчина продемонстрировал, что, несмотря ни на какие погодные условия, ничто не заставит детей слезть со своих двухколесных коней.

Кому-то может показаться странным, как родители разрешают своим чадам делать виражи по заснеженным улицам города, балансируя между сугробами на велосипедах. Но для Финляндии — это вполне обыденная вещь.

«Мы организовали познавательный тур для гостей с юга Финляндии, чтобы показать им, как в нашем городе заботятся о велосипедном движении в школах», — рассказывает Пекка Тахкола.

Большинство людей поддерживают идею и восхищаются тем, что в Финляндии велосипеды стали неотъемлемой частью дорожного движения.

Многие говорят, что хотели бы, чтобы и в их странах двухколесные кони тоже были в таком почете.

Подписчиков приятно удивляет то, что велосипеды на парковке оставляют без замка.

Это свидетельствует о низком уровне краж в городе и доверии жителей друг другу.

Дети на санках посреди зимы — привычное дело, дети на велосипедах среди сугробов — явление неординарное.

Впрочем, для северных жителей такая картина вполне привычна.

Каждая страна живет в своем ритме, а народу приходится попадать в такт с ее природным и культурным режимом.

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