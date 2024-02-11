Люди, которые едят по режиму, реже сталкиваются с резкими приступами голода

Прием пищи – способ себя отвлечь:
Люди часто обращаются к еде как к средству, которое позволяет как-то себя занять, отвлекает от плохого настроения и нежелательных мыслей.
В эти моменты лучше постараться быть физически активным – это более полезный и здоровый способ отвлечься.
Организм нуждается в воде:
По словам медиков, нередко люди ощущают якобы голод, но на самом деле их организм физиологически испытывает жажду.
Это объясняется тем, что неврологические сигналы жажды и голода обрабатываются одним участком мозга. Попробуйте выпить воды, если после недавнего приема пищи вы снова захотели есть.
Истощение:
Человек может потреблять много еды, но при этом страдать от недостатка питательных веществ.
Обычно это происходит, если активно поедаются продукты, содержащие крайне мало витаминов, клетчатки и минералов.
Поел, но не заметил:
Ученые подчеркивают: процесс приема пищи требует спокойствия, определенной сосредоточенности и концентрации внимания.
Если вы поели слишком быстро, на ходу, стоя или во время отвлекающей внимание деятельности, например, работая за компьютером, вы можете и не заметить своего насыщения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__