Люди, которые едят по режиму, реже сталкиваются с резкими приступами голода

Прием пищи – способ себя отвлечь:

Люди часто обращаются к еде как к средству, которое позволяет как-то себя занять, отвлекает от плохого настроения и нежелательных мыслей.

В эти моменты лучше постараться быть физически активным – это более полезный и здоровый способ отвлечься.

Организм нуждается в воде:

По словам медиков, нередко люди ощущают якобы голод, но на самом деле их организм физиологически испытывает жажду.

Это объясняется тем, что неврологические сигналы жажды и голода обрабатываются одним участком мозга. Попробуйте выпить воды, если после недавнего приема пищи вы снова захотели есть.

Истощение:

Человек может потреблять много еды, но при этом страдать от недостатка питательных веществ.

Обычно это происходит, если активно поедаются продукты, содержащие крайне мало витаминов, клетчатки и минералов.

Поел, но не заметил:

Ученые подчеркивают: процесс приема пищи требует спокойствия, определенной сосредоточенности и концентрации внимания.

Если вы поели слишком быстро, на ходу, стоя или во время отвлекающей внимание деятельности, например, работая за компьютером, вы можете и не заметить своего насыщения.