Огородники рассказали о методах борьбы с трипсами на рассаде

Методы борьбы с трипсами:
Чтобы растение не заразилось трипсами нужно соблюдать профилактические меры. Избегать сухости воздуха, где стоит рассада – устраивать водный душ, осматривать цветки и листья. Нужно ставить или вешать клейкие ловушки, ленты.
Рекомендовано поддерживать температуру на уровне 20-25°С, высаживать растения так, чтобы они не касались друг друга. Посадочный материал пересыпать мелом или известью.
Основные методы борьбы:
пораженную рассаду нужно полностью отделить от здоровой;
переносить пораженные саженцы аккуратно, чтобы не стряхнуть личинок или взрослых особей;
место, где находились зараженные растения, нужно тщательно очистить и убрать верхний слой почвы, а лучше заменить ее полностью;
перед обработкой инсектицидом растение необходимо промыть под проточной водой.
Для дезинсекции существуют такие препараты: Фитоверм, Вертимек, Агравертин, Актелик, Каратэ, Кинмикс, Конфидор, Карбофос, Интавир – по разведению и применению следовать инструкции.
Народные методы:
тщательно намылить растение хозяйственным мылом и поместить в полиэтиленовый пакет на сутки по типу паровой бани;
промывать саженцы отварами стручкового перца, табака или махорки, тысячелистника и чистотела;
обрызгивание рассады настоем чеснока;
мульчировать почву алюминиевой фольгой;
Купленную рассаду выдержать на карантине с обработкой инсектицидом. Возможно осторожное использование хищных клещей и клопов.
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