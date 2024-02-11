Огородники рассказали о методах борьбы с трипсами на рассаде

Методы борьбы с трипсами:

Чтобы растение не заразилось трипсами нужно соблюдать профилактические меры. Избегать сухости воздуха, где стоит рассада – устраивать водный душ, осматривать цветки и листья. Нужно ставить или вешать клейкие ловушки, ленты.

Рекомендовано поддерживать температуру на уровне 20-25°С, высаживать растения так, чтобы они не касались друг друга. Посадочный материал пересыпать мелом или известью.

Основные методы борьбы:

пораженную рассаду нужно полностью отделить от здоровой;

переносить пораженные саженцы аккуратно, чтобы не стряхнуть личинок или взрослых особей;

место, где находились зараженные растения, нужно тщательно очистить и убрать верхний слой почвы, а лучше заменить ее полностью;

перед обработкой инсектицидом растение необходимо промыть под проточной водой.

Для дезинсекции существуют такие препараты: Фитоверм, Вертимек, Агравертин, Актелик, Каратэ, Кинмикс, Конфидор, Карбофос, Интавир – по разведению и применению следовать инструкции.

Народные методы:

тщательно намылить растение хозяйственным мылом и поместить в полиэтиленовый пакет на сутки по типу паровой бани;

промывать саженцы отварами стручкового перца, табака или махорки, тысячелистника и чистотела;

обрызгивание рассады настоем чеснока;

мульчировать почву алюминиевой фольгой;

Купленную рассаду выдержать на карантине с обработкой инсектицидом. Возможно осторожное использование хищных клещей и клопов.