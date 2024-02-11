Как правильно пикировать рассаду перца: сроки и основные этапы

21:21 2024-02-11
Как правильно пикировать рассаду перца: сроки и основные этапы

Пикировкой называют перенос маленьких ростков в другую большую емкость или на постоянное место.

На рассаду сладкий болгарский перец высеваем в феврале, а примерно через 25-30 дней пересаживаем в индивидуальные ёмкости, то есть проводим пикировку или перевалку.

Пикировку осуществлять нужно в определённом возрасте, который чаще огородники высчитывают по количеству настоящих листьев сеянцев.

Сегодня многие огородники дачники предпочитают самостоятельно выращивать рассаду перцев, томатов, ведь бывает можно приобрести рассаду, которая не соответствуют сортовым признакам.

Капризные перцы не любят пересадку. Ни в коем случае нельзя допускать ошибок во время пересадок.

Сладкий болгарский перец имеет хрупкую корневую систему и при пересадке получает огромный стресс, его хрупкие корни легко повредить и это во многом замедлит рост и урожай вкусных плодов получим намного позднее.

Конечно многие выращивают без пикировки, сажая растение сразу в большую ёмкость. А другие предпочитают пересаживать растения.

При пересадке сеянца заменяем грунт на более плодородную почву и на правильно подобранную ёмкость.

Не нужно пересаживать в более большую ёмкость, пройдёт закисление грунта, а если высадить в мелкую ёмкость, то не будет хватать корешкам места.

Ни в коем случае у болгарского перца, а также и горького перца нельзя прищипывать центральный стебель, после этого долго будет рассада восстанавливаться.

Пересаживать лучше, когда у растения появится два настоящих листочка после семядольных. Из общей ёмкости с помощью ложки подкапываем сеянец перца с комом земли.

После пересадки перец заглубляем чуть ли не до семядольных листочков, а на постоянное место в теплице высаживаем на такую глубину, как росла рассадой.

Бывает куст вянет после пересадки, это значит повредили корни. Полить корневином для наращивания большей корневой системой.

В первые двои суток ставим в притенённое место, чтобы перцы быстрее прижились.

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