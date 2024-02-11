Древний вирус, вернувшийся почти через 50 000 лет, по-прежнему заразен

Вероятность того, что эти вирусы заразят животных или людей, невелика, но авторы работы все же предупреждают, что вирусы из вечной мерзлоты следует рассматривать как угрозу общественному здравоохранению, пишет Вusiness insider. Научная статья вышла в журнале Viruses.

Вечная мерзлота — это слой почвы, который остается полностью замороженным круглый год. Она покрывает 15% суши в Северном полушарии.

Однако из-за изменения климата вечная мерзлота быстро тает, открывая множество древних реликвий, от вирусов и бактерий до мамонтов и пещерных медведей.

Профессор Жан-Мишель Клавери из Французского национального центра научных исследований извлек и вернул к жизни замороженные доисторические вирусы возрастом из нескольких образцов вечной мерзлоты Сибири.

Самый старый штамм, которому 48 500 лет, был получен из почвы из подземного озера, а самым молодым образцам туши мамонта было 27 000 лет. Обнаружилось, что каждый из них все еще может заражать культивируемые амебы.

Некоторые ученые опасаются, что по мере того, как изменение климата нагревает Арктику, таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению древних вирусов, которые не контактировали с живыми существами в течение тысяч лет.

Таким образом, растения, животные и люди могут не иметь к ним иммунитета.

Это не первый раз, когда Клавери возрождает древние вирусы, или «зомби-вирусы», как он их называет. Он публикует исследования по этой теме с 2014 года.