В Китае нашли окаменевшее существо с головой динозавра и птичьим телом

21:27 2024-02-11
В Китае нашли окаменевшее существо с головой динозавра и птичьим телом

Птицы являются потомками динозавров, хотя до сих пор не ясно, как происходил процесс превращения.

Теперь полный окаменелый скелет птицы, которая жила на территории современного Китая около 120 миллионов лет назад, может помочь прояснить ключевые этапы трансформации, сообщают в Китайской академии наук.

Окаменелость назвали Cratonavis zhui. На севере Китая в осадочных породах, образовавшихся в меловой период, были обнаружены отпечатки тел пернатых динозавров и ранних птиц.

Используя цифровые версии костей, команда ученых реконструировала форму и функции черепа, какими они были при жизни существа.

Результат показывает, что форма черепа Cratonavis почти такая же, как, например, у тираннозавра, а не как у птиц.

«Примитивные черты черепа говорят о том, что большинство птиц мелового периода, таких как Cratonavis, не могли двигать верхней частью клюва независимо от черепной коробки и нижней челюсти. Это функциональное новшество, широко распространено среди современных птиц, которое способствует их огромному экологическому разнообразию», — говорит палеонтолог из Китайской академии наук Чжихэн Ли.

Необычное сочетание акинетического черепа динозавра со скелетом птицы дополняет предыдущие исследования важности «эволюционной мозаики» в появлении птиц.

Речь идет о том, что разные части тела организма меняются не одинаково — одни «опережают» другие.

Cratonavis находится между длиннохвостым археоптериксом, который был больше похож на рептилию, и орнитотораками, которые уже развили многие черты современных птиц.

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