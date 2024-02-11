В Китае нашли окаменевшее существо с головой динозавра и птичьим телом

Теперь полный окаменелый скелет птицы, которая жила на территории современного Китая около 120 миллионов лет назад, может помочь прояснить ключевые этапы трансформации, сообщают в Китайской академии наук.

Окаменелость назвали Cratonavis zhui. На севере Китая в осадочных породах, образовавшихся в меловой период, были обнаружены отпечатки тел пернатых динозавров и ранних птиц.

Используя цифровые версии костей, команда ученых реконструировала форму и функции черепа, какими они были при жизни существа.

Результат показывает, что форма черепа Cratonavis почти такая же, как, например, у тираннозавра, а не как у птиц.

«Примитивные черты черепа говорят о том, что большинство птиц мелового периода, таких как Cratonavis, не могли двигать верхней частью клюва независимо от черепной коробки и нижней челюсти. Это функциональное новшество, широко распространено среди современных птиц, которое способствует их огромному экологическому разнообразию», — говорит палеонтолог из Китайской академии наук Чжихэн Ли.

Необычное сочетание акинетического черепа динозавра со скелетом птицы дополняет предыдущие исследования важности «эволюционной мозаики» в появлении птиц.

Речь идет о том, что разные части тела организма меняются не одинаково — одни «опережают» другие.

Cratonavis находится между длиннохвостым археоптериксом, который был больше похож на рептилию, и орнитотораками, которые уже развили многие черты современных птиц.