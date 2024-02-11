Почему появляются мурашки по коже: выясняем настоящие причины

21:37 2024-02-11
Почему появляются мурашки по коже: выясняем настоящие причины

Мурашки по коже покрывают наше тело, когда мы выходим на холод, слышим любимую песню или когда нам страшно.

Как появляются мурашки:

Эти бугорки, которые часто называют гусиной кожей, вызваны сокращением миниатюрных мышц, прикрепленных к каждому волосу.

Каждая сокращающаяся мышца создает неглубокую выемку на поверхности кожи, из-за чего окружающая область выступает наружу.

Это сокращение также заставляет волосы встать дыбом. У животных с густой шерстью такое поднятие волос расширяет слой воздуха, который служит изоляцией.

Чем толще слой волос, тем больше тепла сохраняется. Для людей такая реакция бесполезна, потому что у нас нет шерсти, но мурашки по коже тем не менее остаются.

Мурашки и страх:

Причина, по которой у вас мурашки по коже, когда вы боитесь, связана с адреналином.

У наших пушистых друзей, это состояние заставляет их шерсть встать дыбом в ответ на угрозу — таким образом они кажутся больше.

 Это может повысить вероятность того, что потенциальные враги отступят.

Итак, когда вы чего-то боитесь, мурашки по коже на самом деле пытаются вас защитить.

И хотя поднимающиеся волосы на руке, вероятно, не сильно помогут, но они могут служить системой оповещения.

Сильные эмоции также могут вызвать выброс адреналина, поэтому у нас мурашки по коже в ответ на музыку, которую мы любим, или сильные воспоминания.

У некоторых людей такая реакция более выраженная, чем у других, в зависимости от того, сколько у них волос или их склонности к панике.

Мурашки — это здорово:

Исследование Гарвардского университета показало, что мурашки по коже могут быть признаком хорошего здоровья. 

Было обнаружено, что те, кто испытывает это состояние во время прослушивания живой музыки, были более позитивными, щедрыми, творческими и более внимательными к своим эмоциям.

 Это имеет смысл по сравнению с прежними временами, когда, будучи здоровым, сильным и с хорошей реакцией, вы бы повышали свои шансы отразить нападение потенциальных хищников.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
22:30

Марина Смирнова

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Дезинфицирующее средство удаляет возбудителей болезней и микробов, но оно также может плохо влиять на здоровье и кожу.
Марина Смирнова
22:23

Марина Смирнова

Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Каждый из нас сталкивался с болью в теле из-за физической нагрузки, но обычно мы не стараемся устранить эту боль, а ждем, когда она пройдет.
Марина Смирнова
22:12

Марина Смирнова

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Гиалуроновая кислота нужна нам, когда кожа становится менее гладкой и эластичной, появились морщинки и пигментные пятна.
Марина Смирнова
22:08

Марина Смирнова

Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Несмотря на всеобщий прогресс и стремительное развитие различных технологий, люди по-прежнему обращаются к мудрости прошлых поколений.
Марина Смирнова
22:04

Марина Смирнова

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Несмотря на определенные преимущества капроновых колготок, многие девушки терпеть не могут этот вид нижнего белья.
Марина Смирнова
21:54

Марина Смирнова

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Плетёный шнур используем только в фидерной рыбалке, в поплавчанке не ставим никогда, и на катушку, и уж тем более на поводок.
Марина Смирнова
21:48

Марина Смирнова

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Белокочанная капуста выращивается на каждом огороде, но получить красивые крепкие кочаны получается не у всех.
article_image 19:23

Развод по-индийски: редко, аморально и очень-очень дорого

Расторгнуть брак в Индии настоящая проблема, поэтому многие продолжают состоять в нем, когда отношения уже исчерпали себя.

article_image 19:21

Фламинго могут стоять на одной ноге даже после смерти

Фламинго настолько хороши в балансировании, что даже умершего фламинго можно поставить на одну ногу и он будет стоять абсолютно вертикально.

article_image 18:57

Жарим мясо при помощи дуршлага: зачем это нужно делать

Дуршлаг может облегчить приготовление мясных блюд на сковородке за счет наличия в нем отверстий.