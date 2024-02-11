Почему появляются мурашки по коже: выясняем настоящие причины

Как появляются мурашки:

Эти бугорки, которые часто называют гусиной кожей, вызваны сокращением миниатюрных мышц, прикрепленных к каждому волосу.

Каждая сокращающаяся мышца создает неглубокую выемку на поверхности кожи, из-за чего окружающая область выступает наружу.

Это сокращение также заставляет волосы встать дыбом. У животных с густой шерстью такое поднятие волос расширяет слой воздуха, который служит изоляцией.

Чем толще слой волос, тем больше тепла сохраняется. Для людей такая реакция бесполезна, потому что у нас нет шерсти, но мурашки по коже тем не менее остаются.

Мурашки и страх:

Причина, по которой у вас мурашки по коже, когда вы боитесь, связана с адреналином.

У наших пушистых друзей, это состояние заставляет их шерсть встать дыбом в ответ на угрозу — таким образом они кажутся больше.

Это может повысить вероятность того, что потенциальные враги отступят.

Итак, когда вы чего-то боитесь, мурашки по коже на самом деле пытаются вас защитить.

И хотя поднимающиеся волосы на руке, вероятно, не сильно помогут, но они могут служить системой оповещения.

Сильные эмоции также могут вызвать выброс адреналина, поэтому у нас мурашки по коже в ответ на музыку, которую мы любим, или сильные воспоминания.

У некоторых людей такая реакция более выраженная, чем у других, в зависимости от того, сколько у них волос или их склонности к панике.

Мурашки — это здорово:

Исследование Гарвардского университета показало, что мурашки по коже могут быть признаком хорошего здоровья.

Было обнаружено, что те, кто испытывает это состояние во время прослушивания живой музыки, были более позитивными, щедрыми, творческими и более внимательными к своим эмоциям.

Это имеет смысл по сравнению с прежними временами, когда, будучи здоровым, сильным и с хорошей реакцией, вы бы повышали свои шансы отразить нападение потенциальных хищников.