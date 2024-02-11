Дачники рассказали о самых частых ошибках при поливе томатов

21:45 2024-02-11
Дачники рассказали о самых частых ошибках при поливе томатов

Полив — самая простая операция, но только на первый взгляд, здесь тоже надо знать много тонкостей.

Обильное, но редкое увлажнение почвы приводит к тому, что корневая система уходит на большую глубину с более низкими температурами. Это может спровоцировать развитие корневой гнили.

Частый полив небольшими порциями тоже вреден, поскольку стимулирует формирование поверхностной корневой системы.

Растения, приученные к такому методу полива, становятся более уязвимы к пересыханию почвы. Лучше всего соблюдать интервал в 2-3 дня.

Что касается объема воды, то под одно растение на начальном этапе требуется от 1 до 3 литров, в начале цветения и формировании завязей - до 5 литров, во время активного цветения и плодоношения - до 7-8 литров, к моменту завязывания последней кисти плодов - до 10 литров.

В период созревания объем воды необходимо постепенно снижать до 5-6 литров на одно растение.

Полив томатов лучше всего производить ранним утром: в жаркую погоду не позднее 9 часов утра. Так растения лучше усваивают воду.

Если никак не получается это сделать в рекомендуемое время, отложите немного полив, но не на поздний вечер, когда растения становятся пассивными и снижается их всасывающая способность. 

Температура воды должна быть около 20-22С.

Поливы томатов можно и нужно совмещать с подкормками, так питательные вещества быстрее усваиваются.

Однако если вы используете концентрированные препараты, сначала хорошо пролейте почву и только после этого вносите удобрение. Разбавленные растворы можно использовать одновременно с поливом.

В открытом грунте после затяжных дождей не забывайте проводить профилактические обработки от болезней препаратами, содержащими сенную палочку, такими как Бактоген, Бактофит, Алирин, Фитоспорин.

Применяя все эти правила на практике, можно добиться большого и здорового урожая, не провоцируя появление различных заболеваний.

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