Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

22:08 2024-02-11
Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Несмотря на всеобщий прогресс и стремительное развитие различных технологий, люди по-прежнему обращаются к мудрости прошлых поколений.

Сварить треснутые яйца:

Если вы хотите сварить яйцо, скорлупа которого уже треснута, добавьте немного уксуса в воду. Таким образом, яичный белок остается в скорлупе.

Разделить 2 вставленных друг в друга стакана:

Не важно, убирались ли вы после застолья или мыли посуду, может произойти такое, что 2 стакана застряли друг в друге, и без применения силы разделить их не получается.

Чтобы они не треснули, налейте холодную воду в верхний стакан и поставьте нижний в теплую воду. Так два стакана разделятся сами.

Защитить вазы от падения:

Вы боитесь, что когда-нибудь кто-нибудь разобьет вашу любимую вазу? Здесь также помогут бабушкины советы из 1910 года: заполните нижнюю часть вазы песком, чтобы она стояла более устойчиво.

Нарезать свежий хлеб:

Свежий хлеб самый вкусный, но его также трудно нарезать тонкими ломтиками. Решение есть: опустите нож в горячую воду, вытрите его и затем начните резать.

Поджечь спичку в ветреную погоду:

Нет зажигалки, только одна спичка в коробке, и при этом дует ветер? Это не проблема. Возьмите перочинный нож и сделайте небольшие надрезы в сторону головки спички, так пламя будет сильнее.

Марина Смирнова
22:30

Марина Смирнова

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Дезинфицирующее средство удаляет возбудителей болезней и микробов, но оно также может плохо влиять на здоровье и кожу.
Марина Смирнова
22:23

Марина Смирнова

Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Каждый из нас сталкивался с болью в теле из-за физической нагрузки, но обычно мы не стараемся устранить эту боль, а ждем, когда она пройдет.
Марина Смирнова
22:12

Марина Смирнова

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Гиалуроновая кислота нужна нам, когда кожа становится менее гладкой и эластичной, появились морщинки и пигментные пятна.
Марина Смирнова
22:04

Марина Смирнова

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Несмотря на определенные преимущества капроновых колготок, многие девушки терпеть не могут этот вид нижнего белья.
Марина Смирнова
21:54

Марина Смирнова

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Плетёный шнур используем только в фидерной рыбалке, в поплавчанке не ставим никогда, и на катушку, и уж тем более на поводок.
Марина Смирнова
21:48

Марина Смирнова

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Белокочанная капуста выращивается на каждом огороде, но получить красивые крепкие кочаны получается не у всех.
article_image 19:23

Развод по-индийски: редко, аморально и очень-очень дорого

Расторгнуть брак в Индии настоящая проблема, поэтому многие продолжают состоять в нем, когда отношения уже исчерпали себя.

article_image 19:21

Фламинго могут стоять на одной ноге даже после смерти

Фламинго настолько хороши в балансировании, что даже умершего фламинго можно поставить на одну ногу и он будет стоять абсолютно вертикально.

article_image 18:57

Жарим мясо при помощи дуршлага: зачем это нужно делать

Дуршлаг может облегчить приготовление мясных блюд на сковородке за счет наличия в нем отверстий.