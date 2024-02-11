Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Сварить треснутые яйца:

Если вы хотите сварить яйцо, скорлупа которого уже треснута, добавьте немного уксуса в воду. Таким образом, яичный белок остается в скорлупе.

Разделить 2 вставленных друг в друга стакана:

Не важно, убирались ли вы после застолья или мыли посуду, может произойти такое, что 2 стакана застряли друг в друге, и без применения силы разделить их не получается.

Чтобы они не треснули, налейте холодную воду в верхний стакан и поставьте нижний в теплую воду. Так два стакана разделятся сами.

Защитить вазы от падения:

Вы боитесь, что когда-нибудь кто-нибудь разобьет вашу любимую вазу? Здесь также помогут бабушкины советы из 1910 года: заполните нижнюю часть вазы песком, чтобы она стояла более устойчиво.

Нарезать свежий хлеб:

Свежий хлеб самый вкусный, но его также трудно нарезать тонкими ломтиками. Решение есть: опустите нож в горячую воду, вытрите его и затем начните резать.

Поджечь спичку в ветреную погоду:

Нет зажигалки, только одна спичка в коробке, и при этом дует ветер? Это не проблема. Возьмите перочинный нож и сделайте небольшие надрезы в сторону головки спички, так пламя будет сильнее.