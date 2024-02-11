Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Если мы будем употреблять продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, мы не дадим коже разлениться, но в то же время сбалансируем содержание нужного нам вещества.

Итак, соевые бобы содержат большое количество фито-эстрогенов — растительных источников эстрогена, которые действуют как и эстрогены в организме.

Эстроген помогает организму производить больше гиалуроновой кислоты. Таким образом, употребление соевых продуктов, таких как тофу и соевое молоко может стать хорошим источником фито-эстрагенов.

Еще один фито-эстраген был найден в кожуре винограда и красного вина, он помогает стимулировать образование гиалуроновой кислоты в организме.

Крахмалистые корнеплоды, которые стимулируют организм производить гиалуроновую кислоту, вроде картошки нам тоже не повредят.