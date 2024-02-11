Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

22:23 2024-02-11
Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Каждый из нас сталкивался с болью в теле из-за физической нагрузки, но обычно мы не стараемся устранить эту боль, а ждем, когда она пройдет.

Самый простой способ – принять обезболивающее:

Конечно, самый простой способ избавиться от любого вида боли, в том числе и от боли в плечевом поясе – принять обезболивающий препарат.

Большинство врачей рекомендуют принимать ибупрофен или парацетамол, так как такие препараты не имеют большого количества различных химических добавок и не причиняют организму какой-то вред.

К тому же, цена на такие медикаменты невысокая, и продаются они без рецепта врача. Принимать таблетку стоит один раз в случае единовременного устранения боли или же в соответствии с инструкций.

Приложить к больному месту лед:

Также достаточно простой способ избавиться от боли после длительной физической нагрузки – приложить к больному месту лед, завернутый в полотенце или какую-либо ткань.

Стоит отметить, что завернуть лед необходимо, так как в противном случае можно получить обморожении, причем, достаточно сильное, что станет дополнительной проблемой.

Прикладывать холод необходимо примерно минут на 15-20, после чего необходимо убрать лед и дать мышцам самостоятельно прийти в норму, отдохнуть пару часов.

Такой способ является достаточно эффективным и боль правда достаточно быстро проходит, однако часто пользоваться таким способ лечения не стоит, так как из-за постоянных перепадов температуры могут появиться проблемы с мышцами.

Простые физические нагрузки:

В том случае, если боль появилась после физической нагрузки, можно попробовать разогнать молочную кислоты в мышцах простыми упражнениями, которые будут разогревать мышцы, но не дадут значительной нагрузки на них.

Например, можно делать простые круговые упражнения руками или же вращательные движения. Стоит отметить, что делать все необходимо достаточно плавно, чтобы не потянуть связки и не получить достаточно сильные болевые ощущения.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
22:30

Марина Смирнова

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Дезинфицирующее средство удаляет возбудителей болезней и микробов, но оно также может плохо влиять на здоровье и кожу.
Марина Смирнова
22:12

Марина Смирнова

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Какие продукты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту

Гиалуроновая кислота нужна нам, когда кожа становится менее гладкой и эластичной, появились морщинки и пигментные пятна.
Марина Смирнова
22:08

Марина Смирнова

Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Мудрые бабушкины советы, которые актуальны и сегодня

Несмотря на всеобщий прогресс и стремительное развитие различных технологий, люди по-прежнему обращаются к мудрости прошлых поколений.
Марина Смирнова
22:04

Марина Смирнова

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Капрон и капроновые колготки могут вызывать аллергию

Несмотря на определенные преимущества капроновых колготок, многие девушки терпеть не могут этот вид нижнего белья.
Марина Смирнова
21:54

Марина Смирнова

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Почему сходит крупная рыба в ловле на поплавочную удочку: мнение эксперта

Плетёный шнур используем только в фидерной рыбалке, в поплавчанке не ставим никогда, и на катушку, и уж тем более на поводок.
Марина Смирнова
21:48

Марина Смирнова

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Белокочанная капуста выращивается на каждом огороде, но получить красивые крепкие кочаны получается не у всех.
article_image 19:23

Развод по-индийски: редко, аморально и очень-очень дорого

Расторгнуть брак в Индии настоящая проблема, поэтому многие продолжают состоять в нем, когда отношения уже исчерпали себя.

article_image 19:21

Фламинго могут стоять на одной ноге даже после смерти

Фламинго настолько хороши в балансировании, что даже умершего фламинго можно поставить на одну ногу и он будет стоять абсолютно вертикально.

article_image 18:57

Жарим мясо при помощи дуршлага: зачем это нужно делать

Дуршлаг может облегчить приготовление мясных блюд на сковородке за счет наличия в нем отверстий.