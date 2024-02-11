Что делать с болью в мышцах после физической нагрузки

Самый простой способ – принять обезболивающее:

Конечно, самый простой способ избавиться от любого вида боли, в том числе и от боли в плечевом поясе – принять обезболивающий препарат.

Большинство врачей рекомендуют принимать ибупрофен или парацетамол, так как такие препараты не имеют большого количества различных химических добавок и не причиняют организму какой-то вред.

К тому же, цена на такие медикаменты невысокая, и продаются они без рецепта врача. Принимать таблетку стоит один раз в случае единовременного устранения боли или же в соответствии с инструкций.

Приложить к больному месту лед:

Также достаточно простой способ избавиться от боли после длительной физической нагрузки – приложить к больному месту лед, завернутый в полотенце или какую-либо ткань.

Стоит отметить, что завернуть лед необходимо, так как в противном случае можно получить обморожении, причем, достаточно сильное, что станет дополнительной проблемой.

Прикладывать холод необходимо примерно минут на 15-20, после чего необходимо убрать лед и дать мышцам самостоятельно прийти в норму, отдохнуть пару часов.

Такой способ является достаточно эффективным и боль правда достаточно быстро проходит, однако часто пользоваться таким способ лечения не стоит, так как из-за постоянных перепадов температуры могут появиться проблемы с мышцами.

Простые физические нагрузки:

В том случае, если боль появилась после физической нагрузки, можно попробовать разогнать молочную кислоты в мышцах простыми упражнениями, которые будут разогревать мышцы, но не дадут значительной нагрузки на них.

Например, можно делать простые круговые упражнения руками или же вращательные движения. Стоит отметить, что делать все необходимо достаточно плавно, чтобы не потянуть связки и не получить достаточно сильные болевые ощущения.