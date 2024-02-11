Какое популярное в народе средство не стоит применять в домашнем хозяйстве

Побочные эффекты дезинфицирующих средств:

Главный побочный эффект – дезинфицирующее средство уничтожает не только вредные микробы, но и хорошие и полезные бактерии.

Проблема обычных бытовых средств для чистки – слишком низкая дозировка тех ингредиентов, которые предназначены именно для дезинфекции.

Таким образом, эти вещества борются, в первую очередь, как раз с теми бактериями, которые являются полезными для здоровья людей.

Поэтому эксперты советуют не использовать дезинфицирующие средства в обычном домашнем хозяйстве.

Они предназначены исключительно для больниц и врачебных кабинетов.

Альтернативы традиционным дезинфицирующим средствам в домашних условиях:

Чтобы очистить и тщательно продезинфицировать квартиру или дом, вы можете использовать уксус или лимонную кислоту.

Кроме того, хорошей альтернативой даже универсального средства для чистки является обычное жидкое мыло для рук.

Преимущество этих средств перед традиционным дезинфицирующим средством заключается в том, что ингредиенты менее агрессивны, но при этом так же хорошо дезинфицируют.

Кроме того, такие средства, как правило, стоят дешевле, чем обычные дезинфицирующие средства, а значит выгоднее для бюджета.

Вы также можете смешать уксус с водой и жидким моющим средством. Этой смесью очень хорошо очищать рабочие поверхности на кухне.

Она не только дезинфицирует, но и эффективно очищает поверхность от извести.