Мексиканские наркокартели атакуют Америку, они добрались до глубинных штатов

Нелегальные наркотики долгое время поступали из Мексики в США. А с ростом потребления фентанила сообщники картеля стали еще более агрессивно продвигаться вглубь страны. И чаще всего - в Монтану, где таблетки можно продавать в 20 раз дороже, чем на приграничных территориях.

Как сообщает Уahoo.com со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Монтана и федеральных органов власти США, некоторые районы штата просто наводнены наркотиками, особенно его индейские резервации. По словам лидеров племен, здесь растут преступность и случаи передозировки.

В основном наркоторговцы заманивают коренных американцев перспективой стать дилерами по распространению наркотиков и превращая их в наркоманов, задолжавших картелям.

"В таком обширном штате, как Монтана, борьба с наркоторговлей особенно сложна. Правоохранительные органы изо всех сил пытаются контролировать обширные пространства, а индейские резервации полагаются на недостаточно финансируемые и укомплектованные персоналом племенные полицейские силы", - пишет издание.

Штат иногда называют “последним лучшим местом” в Америке. Там проживает 1,2 миллиона человек на 150 000 квадратных милях живописной местности.

Метамфетамин местного производства долгое время был основным наркотическим бедствием Монтаны. Но в середине 2000-х годов некогда многочисленные наркопритоны на Среднем Западе и в северных штатах начали исчезать из-за новых ограничений, запрещающих доступ к химическим веществам-прекурсорам наркотика.

Но затем появился фентанил, который еще дешевле в производстве и гораздо более смертоносен.

Поддельные таблетки фентанила, которые можно изготовить менее чем за 25 центов в Мексике, продаются по цене от 3 до 5 долларов в таких городах, как Сиэтл и Денвер, а в отдаленных районах Монтаны достигают 100 долларов.

Часто главными мишенями наркодилеров становятся женщины. По словам правоохранительных органов и представителей племен, сообщники картеля преследовали одиноких женщин в резервациях, а затем использовали их дома в качестве операционных баз.