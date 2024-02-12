Мексиканские наркокартели атакуют Америку, они добрались до глубинных штатов

09:12 2024-02-12
Мексиканские наркокартели атакуют Америку, они добрались до глубинных штатов

Из-за этого с 2017 по 2020 год уровень смертности от передозировки опиоидов в Монтане вырос почти втрое.

Нелегальные наркотики долгое время поступали из Мексики в США. А с ростом потребления фентанила сообщники картеля стали еще более агрессивно продвигаться вглубь страны. И чаще всего - в Монтану, где таблетки можно продавать в 20 раз дороже, чем на приграничных территориях. 

Как сообщает Уahoo.com со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Монтана и федеральных органов власти США, некоторые районы штата просто наводнены наркотиками, особенно его индейские резервации. По словам лидеров племен, здесь растут преступность и случаи передозировки.

В основном наркоторговцы заманивают коренных американцев перспективой стать дилерами по распространению наркотиков и превращая их в наркоманов, задолжавших картелям.

"В таком обширном штате, как Монтана, борьба с наркоторговлей особенно сложна. Правоохранительные органы изо всех сил пытаются контролировать обширные пространства, а индейские резервации полагаются на недостаточно финансируемые и укомплектованные персоналом племенные полицейские силы", - пишет издание.

Штат иногда называют “последним лучшим местом” в Америке. Там проживает 1,2 миллиона человек на 150 000 квадратных милях живописной местности.

Метамфетамин местного производства долгое время был основным наркотическим бедствием Монтаны. Но в середине 2000-х годов некогда многочисленные наркопритоны на Среднем Западе и в северных штатах начали исчезать из-за новых ограничений, запрещающих доступ к химическим веществам-прекурсорам наркотика.

Но затем появился фентанил, который еще дешевле в производстве и гораздо более смертоносен.

Поддельные таблетки фентанила, которые можно изготовить менее чем за 25 центов в Мексике, продаются по цене от 3 до 5 долларов в таких городах, как Сиэтл и Денвер, а в отдаленных районах Монтаны достигают 100 долларов.

Часто главными мишенями наркодилеров становятся женщины. По словам правоохранительных органов и представителей племен, сообщники картеля преследовали одиноких женщин в резервациях, а затем использовали их дома в качестве операционных баз.

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В период с 2017 по 2020 год уровень смертности от передозировки опиоидов в Монтане вырос почти втрое (с 2,7 смертей на 100 000 жителей до 7,3).

Во многих отношениях индейские резервации являются идеальными местами для организации наркоторговли. Общины страдают от высокого уровня наркомании и низкой численности правоохранительных органов.

Еще больше усложняет ситуацию то, что резервации являются суверенными государствами, где местным правоохранительным органам запрещено действовать без соглашения с племенем.

Даже при наличии соглашений местным властям и властям штата часто запрещено арестовывать членов племени. А полицейским племени в основном запрещено арестовывать посторонних в резервации.

По словам нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов, это создает путаницу в юрисдикции, которая затрудняет борьбу с преступностью в то время, когда наркотики опустошают индийские общины.

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