Садоводы рассказали, чем подкормить крыжовник и смородину после плодоношения

В качестве подкормки для крыжовника подходит биогумус. 300 г средства нужно развести в ведре воды.

Такой объем необходим для полива одного куста. Опытные садоводы также рекомендуют мульчировать почву.

Для смородины можно приготовить подкормку из ведра воды и250 г древесной золы, добавив туда по ложке сульфата калия и суперфосфата.

Необычный, но эффективный способ подкормки смородины предусматривает использование картофельной кожуры. Ее прикапывают в приствольном круге.