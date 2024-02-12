Дачники с опытом рассказали о натуральных средствах для защиты капусты от вредителей

Один из самых опасных для капусты вредителей – белокрылка.

Для борьбы с ней достаточно несколько раз в день протирать листья растения влажной тряпкой.

Дополнить такую борьбу можно обычной липкой лентой для мух, она привлекает вредителей желтым цветом.

Не менее опасны для капусты гусеницы. На ранних этапах избавиться от них помогает специальный раствор.

Для его приготовления несколько ложек мыла разводят в воде, добавляют 10 капель эфирного масла гвоздики или лаванды и опрыскивают растения.