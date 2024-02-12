Жительницы Австралии вышли на митинг против запрета носить стринги вне пляжа

В Австралии толпа людей в стрингах пришла поддержать движение "Освободи персик", чтобы выразить протест против запрета на ношение стрингов вне пляжа, пишет Уahoo.com.

Ранее местный бизнесмен Иэн Грейс письменно предложил мэру наложить вето на ношение стрингов вне пляжа, потому что это доставляет людям дискомфорт даже в курортных городках.

"Протестующие на Голд-Косте собрались вместе на митинг в бикини против разговоров о возможном запрете на стринги, вместо этого демонстрируя свою поддержку движению "Освободи персик", - написали местные СМИ.

Они уточняют, что Грейс хочет запретить обтягивающие плавки, потому что они "рискуют сексуализировать маленьких детей и даже заставляют некоторых взрослых, таких как он, чувствовать себя некомфортно".

Но протестующие заявляют, что имеют право обнажать свои ягодицы на пляже и вокруг него.

"Это дает каждому свободу выбора того, что он может надеть на пляж. Это борьба за наше право чувствовать себя достаточно комфортно. И мы здесь, чтобы бороться за это", - сказала одна из митингующих.

Как выяснилось, у Грейса претензии в основном к женщинам. По его словам, мужчинам никогда не придет в голову носить обтягивающие стринги.

Издание напоминает, что стринги впервые стали носить артистки шоу-бизнеса в 1920-х годах. К 1930-м годам Чикаго стал родиной некоторых крупнейших производителей стрингов.