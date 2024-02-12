BMW разработала вместо i8 гибридный суперкар, но в производство так и не запустила

12:29 2024-02-12
BMW разработала вместо i8 гибридный суперкар, но в производство так и не запустила

Главный дизайнер BMW Домагой Дукек рассказал, что работу над этой моделью пришлось прекратить из-за того, что пандемия изменила мир.

BMW разработала радикальный среднемоторный гибридный суперкар, который должен был прийти на смену i8. Однако в производство его так и не запустила, пишет Уahoo.com.

Это держалось в секрете 4 года, а потом его раскрыл главный дизайнер BMW Домагой Дукек. По его словам, i16 мог бы стать второй сделанной на заказ моделью подразделения M performance после суперкара M1 1978 года выпуска.

Но, отметил Дукек, с началом пандемии Covid "мир изменился" и "работу над проектом, к сожалению, пришлось прекратить".

Дукек описал i16 как обладающий "всем стилем будущей классики" и задуманный с использованием композитной конструкции i8, что могло бы сократить затраты на разработку и таким образом повысить его жизнеспособность в качестве серийного автомобиля.

I8 стал первым PHEV от BMW, в котором 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом сочетается с электромотором на передней оси, обеспечивая общую мощность 356 л.с. и время разгона от 0 до 62 миль в час за 4,3 секунды. 

Эта модель выпускалась с 2014 по 2020 год, а затем была снята с производства, чтобы освободить место для новой линейки электрических моделей BMW, изготовленных на заказ, включая iX3, i4 и iX.

Vision M Next намекал на то, как мог бы выглядеть преемник i8, но планы по его производству были отложены из-за опасений по поводу высоких затрат на НИОКР и низкого потенциала продаж.

Тем не менее, глава компании Фрэнк ван Меел намекнул, что дверь перед перспективой нового гибридного суперкара не закрыта полностью. Он заявил, что они "продолжают изучать эти идеи”.

Отмена i 16, по его словам, не означает, что BMW "не думает о суперспортивном автомобиле". Но компания "всегда пытался выяснить, как это будет работать".

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