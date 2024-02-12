Американец едва не сгорел в своем гараже, пытаясь спасти классические авто и мотоциклы

Трагический инцидент произошел в Проспект-Хайтс, что в штате Иллинойс США. В огне пожара пострадал хозяин автомобилей Chevy classic и Chevelle SS и семи мотоциклов, пытавшийся спасти любимую технику от огня в гараже, пишет Мotorious.com.

Прибывшая на вызов служба экстренной помощи сначала ошиблась адресом, и время было потеряно.

К счастью, горящий гараж стоял отдельно, и соседний дом не получил никаких повреждений, ему не угрожал и бушевавший в опасной близости пожар.

Огонь в итоге был взят под контроль, но, несмотря на усилия пожарных, классические автомобили и мотоциклы внутри пострадали от жары, дыма и пожара.

Как выяснилось, пожар разгорелся, когда владелец ухаживал за одним из мотоциклов. Детали ЧП расследует полиция и пожарные следователи.