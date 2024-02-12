Фото туши оленя в багажнике спортивного авто спровоцировало скандал в сети

Среди пользователей США в соцсети разгорелись дебаты, можно ли использовать легковые авто вместо грузовика. Поводом стало фото, где в багажник спортивного автомобиля загружена туша оленя, пишет Уahoo.com.

Если одни решили, что хозяин этого авто своего рода гений, то другие подняли на смех.

"Разные транспортные средства предназначены для разных задач, и нет ничего постыдного в том, чтобы признать это. Грузовики созданы для перевозки больших и/или грязных вещей. И, хотя у C7 Corvettes действительно много грузового пространства, они не подходят для перевозки ценного груза", - подчеркнули пользователи.

Они напомнили, что такой груз оставляет много пятен, которые трудно вывести, а также запахи, от которых трудно избавиться. "Я сомневаюсь, что запах когда-нибудь покинет салон этого C7", - написал один из американцев.

А другой выложил фото еще более рискованного груза: баллончиков с бензином, которые перевозили в закрытом автомобиле. И предупредил, что в салоне могут скапливаться пары и есть вероятность возгорания даже от малейшей искры.