В США новичок Funny Car ошеломил профессионалов своей победой в гонках

13:52 2024-02-12
В США новичок Funny Car ошеломил профессионалов своей победой в гонках

Остин Прок победил Алексиса Деджорию в четвертьфинале, а затем обыграл босса JFR Джона Форса в полуфинале на гонках во Флориде.

Гонщик Остин Прок одержал победу над John Force Racing в финале соревнований SCAG Power Equipment PRO Superstar Shootout по дрэг-рейсингу в Брадентоне (Флорида), сообщает Уahoo.com. За это пилот получил 250 000 долларов призовых.

В тройку лучших необычного состязания вошли также защитник NHRA Top Fuel king Дуг Калитта и шестикратная чемпионка Pro Stock Эрика Эндерс. Турнир также принес Калитте 250 000 долларов, а Эндерс заработала 125 000 долларов.

Мероприятие было организовано Организацией владельцев профессиональных гонщиков и не было санкционировано NHRA.

"Прок победил действующего чемпиона NHRA по забавным автомобилям Мэтта Хагана в финале зачета из восьми пилотов. Победный пас Прока составил 3,845 секунды при скорости 332,42 миль в час на его Cornwell Tools Chevy Camaro SS. Хаган отдал пас за 3,872 при 329,75", - уточняет издание.

В прошлом сезоне этот пилот финишировал всего седьмым в зачете пилотов NHRA Top Fuel. 

"Я даже не могу выразить все словами. Как я уже сказал, это все еще кажется нереальным. Команда просто исключительная, и я был счастлив, что не испортил им все", - заявил Прок. 

Прок победил Алексиса Деджорию в четвертьфинале, а затем обыграл босса JFR Джона Форса в полуфинале.

Что касается Калитты, то он показал результат 3,706 паса при скорости 325,14 миль в час, в то время как соперник по финальному раунду Клей Милликан замедлился до 4,22 при 196,39. На пути к финалу Калитта обыграл Джастина Эшли и Лию Пруэтт.

Гонщики, которые не прошли квалификацию для участия в соревнованиях Top Fuel и Funny Car elimination из восьми пилотов, участвовали в уникальном соревновании Top Fuel vs. Funny Car Shootout с призом Don Schumacher Nitro Superstar Award и 10 000 долларов.

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