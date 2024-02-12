Смогут ли автомобильные бренды из Индии завоевать российский рынок

Индия сегодня - один из крупных производителей автомобилей. Страна занимает лидирующие позиции по объему продаж и опережает даже таких автомобильных гигантов, как Германия, пишет Сarsweek.ru.

При этом некоторые индийские автомобильные бренды - Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Eicher Motors, Ashok Leyland и другие - пользуются популярностью на внутреннем рынке, но не получили широкого признания за его пределами.

Эксперты объясняют это тем, что большинство таких марок ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса.

Индийские автомобили отличают демократичные цены и доступность для широких слоев населения. Но при этом они часто повторяют модели более известных брендов, и это делает их менее оригинальными в глазах потенциальных покупателей.

Один из главных недостатков индийских автомобилей, который, по мнению специалистов, делает их менее конкурентоспособными на российском рынке, - низкое качество сборки и материалов. Это усложняет их процесс адаптации к условиям и требованиям безопасности.

"Индийские автопроизводители пытаются выйти на российский рынок, однако сталкиваются с рядом трудностей. Одна из главных проблем - несоответствие к существующим в России качеству и стандартам", - пишет издание.

Кроме того, количество автосалонов в РФ растет, и все более значительную роль в данном процессе играют китайские автопроизводители. Это связано с активным развитием китайской автомобильной промышленности, а также растущим спросом на их продукцию на мировом рынке.