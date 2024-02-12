Из-за наводнений столице республики Конго угрожает исчезновение

Столица Демократической Республики Конго Киншаса столкнулась с угрозой исчезновения из-за частых наводнений и влияния глобального изменения климата, пишет ТАСС.

По сообщению агентства, свои опасения по этому поводу высказал сенатор Дидье Муменги, который представляет интересы 18-миллионного населения города, расположенного на берегу реки Конго.

На открытии фотовыставки «Дикая урбанизация и климатические перекосы» в Киншасе он напомнил, что «разливы реки Конго уже достигали критических значений в 1961-м году, когда столица почти полностью оказалась под водой".

После этого наводнения повторялись примерно каждые десять лет, но после 2019 года периоды между ними, подчеркнул политик, значительно сократились. Сенатор отметил риск участившихся наводнений, которые могут привести к «апокалиптической ситуации, когда Киншаса исчезнет».

Киншасу основали в 1881 году, население города стремительно растет. В 1984 году там проживало 2,6 млн человек, а сегодня - 18 млн жителей.

Согласно прогнозам демографов, к 2050 году количество населения города может достигнуть 35 млн человек. Муменги в ответ на возрастающие угрозы и предотвращения возможной катастрофы призвал к разработке и реализации долгосрочного плана развития столицы до 2036 года.