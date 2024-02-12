103-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия

Долгожительница из США рассказала о секрете, который помог ей прожить более ста лет, сообщает Лента.ру.

Верна Платнер из штата Аризона отметила свой 103-й день рождения. Она считает, что секрет долголетия заключается в умеренности.

«Немного хорошего, чуть-чуть плохого: вместе они отлично дополняют друг друга», - заявила женщина.

Американка родилась в 1921 году, всю жизнь провела в Аризоне. Пенсионерка окончила университет, работала учительницей начальной школы, вышла замуж и родила двоих детей.

До недавнего времени, по ее словам, долгожительница не придавала особого значения своему возрасту.