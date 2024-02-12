Как удобрять сливу, чтобы снять хороший урожай: советы опытных дачников

16:12 2024-02-12
Как удобрять сливу, чтобы снять хороший урожай: советы опытных дачников

Слива нуждается в регулярном поступлении питательных компонентов, правильная подкормка поможет полноценному развитию и плодоношению.

Древесная зола:

Это одно из самых популярных натуральных удобрений. Богатейший источник фосфора и калия, оказывающих благотворное влияние на цветение сливы и ее последующее плодоношение.

В составе этого удобрения содержится весь набор микроэлементов (порядка 30 шт.) , требуемых для полноценного развития дерева.

Питательный раствор готовится предельно просто: на 10 литров воды берется 700 грамм золы.

Вносится удобрение в приствольный круг дерева, отступая от ствола порядка 20 см.

Банановая кожура:

Для приготовления настоя потребуются шкурки от 8-х бананов, предварительно высушенные в духовке. Их следует измельчить в порошок, который поместить в стеклянную банку объемом 2 литр и до верха наполнить ее теплой водой.

Оставить средство на три часа для того, чтобы оно могло настояться. Полученный концентрат перед применением нужно развести водой в 10 л ведре с водой. Такое удобрение подходит только тем, у кого имеется в наличии много банановых шкурок.

Куриный помет:

500 грамм куриного помета необходимо залить водой в количестве 10 литров и отправить в темное место. Раствор должен хорошо перебродить, после чего им можно удобрить сливу разведя водой в пропорции 1:10.

Удобрение вносится в предварительно увлажненный приствольный круг.

Коровяк:

Для приготовления питательного раствора коровяк необходимо залить водой, исходя из соотношения 1:10.

После завершения процесса брожения удобрение используется для полива дерева. Готовый концентрат разводят в воде 2:10.

Крапивный настой:

Листья и стебли крапивы необходимо порубить на части и отправить в объемную емкость.

Побегов должно быть столько, чтобы они заполняли тару на 2/3 части ее объема. Содержимое емкости нужно залить водой и на неделю оставить для настаивания.

Непосредственно перед использованием средство нужно разбавить небольшим количеством воды.

Перегной:

Перегной – прекрасное органическое удобрение. Вносим при перекопке грунта в приствольном круге.

Что касается нормы внесения, то здесь все зависит от возраста растения – чем оно старше, соответственно тем больший объем удобрения ему необходим.  На 1 м 2 расходуется от 3-х до 6-ти кг перегноя.

Расход каждого из этих удобрений, кроме перегноя, составляет 40-50 л на взрослое плодоносящее дерево. Зольный раствор рекомендую вносить в конце цветения.

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