Как спасать крыжовник от гусениц: мнение эксперта

16:21 2024-02-12
Как спасать крыжовник от гусениц: мнение эксперта

Один из самых распространенных и опасных вредителей этого растения - крыжовниковый пильщик.

Биологическое оружие:

Для того чтобы отпугнуть крыжовниковых пильщиков и отбить у них желание поселятся на крыжовнике всегда высаживаем рядом с ягодным кустарником чеснок, томаты, пижму.

Чтобы вредители не ощущали привлекательного для них запаха крыжовника, можно воспользоваться такими веществами, как деготь, креолин или скипидар, которыми нужно наполнить емкости и разместить их по периметру кустарников. 

Народные средства:

Зольный настой

На 10 литров воды берется 1 килограмм древесной золы. Компоненты тщательно перемешиваются и оставляются на трое суток для настаивания.

Готовым раствором обильно опрыскиваются кусты крыжовника, при этом обработке подвергаются листья как с внутренней, так и с внешней стороны. 

Настой из ромашки

1 килограмм свежесобранной лекарственной ромашки нужно залить горячей водой (10 литров) и оставить на 12 часов для настаивания.

По прошествии времени настой следует процедить, вдвое разбавить водой и добавить измельченное хозяйственное мыло (20 грамм).

Использовать для опрыскивания. 

Настой на хвое

Потребуется 2 килограмма хвойных веток, которые помещаются в десятилитровое ведро.

Емкость до верха заполняется водой и отправляется в темное место на 8 суток. Далее раствор процеживается и в три раза разбавляется обычной водой. 

Настой из ботвы томатов

1 килограмм зеленой помидорной массы залить кипящей водой и остудить. Процедить средство и добавить в него жидкое хозяйственное мыло. Такая обработка будет эффективна и против тли. 

Химические препараты:

Применять их целесообразно только в экстренной ситуации, когда все иные способы были опробованы и оказались неэффективными. 

Но если Вы все-таки желаете уничтожить крыжовниковых пильщиков с применением «химии» то можно воспользоваться такими популярными препаратами, как «Искра», «Актара», «Кинмикс», «Децис». 

Перед применением средств необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. 

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