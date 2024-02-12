Ивлеевой предъявили новый иск на миллиард долларов

Лефортовский районный суд в Москве зарегистрировал очередной иск к российской блогерше Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки, сообщает РИА Новости.

Некая Анастасия П. потребовала взыскать с ведущей миллиард долларов и направить средства в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Вечеринка с дресс-кодом «почти голышом» состоялась 20 декабря 2023 года. В числе ее гостей были Ксения Собчак, Лолита, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Оксана Самойлова, Джиган, Дима Билан.

Блогерша и другие артисты уже извинились за участие в откровенной вечеринке.

К Ивлеевой уже поданы 3 иска - каждый на миллиард российских рублей. Иски были отклонены.