Ивлеевой предъявили новый иск на миллиард долларов

Лефортовский районный суд в Москве зарегистрировал очередной иск к российской блогерше Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки, сообщает РИА Новости.
Некая Анастасия П. потребовала взыскать с ведущей миллиард долларов и направить средства в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».
Вечеринка с дресс-кодом «почти голышом» состоялась 20 декабря 2023 года. В числе ее гостей были Ксения Собчак, Лолита, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Оксана Самойлова, Джиган, Дима Билан.
Блогерша и другие артисты уже извинились за участие в откровенной вечеринке.
К Ивлеевой уже поданы 3 иска - каждый на миллиард российских рублей. Иски были отклонены.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__