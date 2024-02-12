Землю завтра накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет нашу планету 13 февраля и будет длиться двое суток. Как сообщает Газета.ру, об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«10-11 февраля с Солнца выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле», - уточнил ученый.

По словам эксперта, прогноз предполагает ухудшение геомагнитной обстановки на двое суток - 13 и 14 февраля.

Максимум магнитных возмущений ожидается во вторник. Геомагнитные возмущения, отметил специалист, не должны превысить уровень G2 (это второй уровень по 5-балльной шкале).

При этом Богачев обратил внимание, что современные средства наблюдения не позволяют наблюдать движущиеся от Солнца массы до момента, когда они появятся в непосредственной близости от Земли. Эксперт не исключил «сюрпризы» в виде северного сияния.