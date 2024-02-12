Дачники рассказали о способах хранения золы зимой

Период после уборки урожая лучше всего подходит для заготовки самого универсального и недорогого удобрения для ваших растений – древесной золы. Опытные дачники знают, насколько незаменим этот продукт горения почти во всех видах садово-огородных работ.

В золе содержится около 30 необходимых растениям минералов в доступной для усвоения форме, и по эффективности вещество превосходит многие промышленные комплексы калийно-фосфорных удобрений.

После добавления в почву зола продолжает "работать" и отдавать полезные минеральные вещества в течение 2-4 лет. Поэтому не стоит посыпать ею огород каждый раз после чистки камина.

Лучше делать это системно и вовремя – например, при посадке и пересадке растений, подготовке земли под грядки или сезонном удобрении садовых культур. А до момента использования золу стоит собирать и хранить в специальной емкости.

Хранить золу рекомендуется в сухом помещении в любой подходящей емкости с крышкой. Варианты могут быть самыми разными.

Многие садоводы сооружают специальные деревянные ящики-короба и устанавливают их в сарае, бане или топочной. Подойдет любое закрытое помещение, куда не попадает влага от осадков.

Можно использовать для хранения золы большую железную или пластиковую бочку с герметичной крышкой. Такие бочки иногда ставят под навесом, если он достаточно большой и надежно защищает от дождя и снега.

Еще один вариант хранения – в обычных ведрах с крышками в теплице или капитальном парнике при условии, что они плотно закрываются на зиму.

Некоторые огородники насыпают золу в плотные полиэтиленовые пакеты, которые также ставят в сараях или теплицах. При таком способе хранения мешки не следует закрывать герметично, поскольку тогда внутри может скапливаться конденсат, а это плохо повлияет на свойства золы.