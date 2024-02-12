Авиапассажиры поднялись в воздух почти сто лет назад, кто мог себе позволить такую роскошь

20:03 2024-02-12
Авиапассажиры поднялись в воздух почти сто лет назад, кто мог себе позволить такую роскошь

Первый пассажирский дирижабль R100 построили в Британии в 1929-м, он успешно пересек Атлантику летом 1930-го года.

Долгое время пассажирские перевозки по воздуху считались делом престижа. Пассажирам не нужно было трястись по дорогам, вдыхать сажу паровоза или страдать морской болезнью.

Пионерами таких перевозок стали дирижабли.

Первый пассажирский дирижабль R100 построили в Британии в 1929-м. Он успешно пересек Атлантику летом 1930-го года.

Помещения для пассажиров и экипажа в дирижабле были расположены на трех палубах, которые занимали один отсек конструкции.

На нижней палубе находились помещения для экипажа. На второй палубе - размещалась столовая, которая также служила пассажирским салоном и кухней.

Третья палуба представляла собой проходящую вокруг столовой галерею. Кроме того, там находилось 14 двухместных кают. Пассажиры имели возможность наслаждаться видами через иллюминаторы.

Британский дирижабль R-100 был способен перевезти 33,5 тонны груза без посадки - на расстояние в 6,5 тысячи километров. Максимальная скорость судна - 131 км/ч.

Но летал он недолго: после крушения R101 в октябре этого же года проект свернули, а R100 разобрали на дюралевый металлолом, сообщает автор канала Любопытный Паганель на платформе Дзен.

В 50-60-е годы прошлого века в США были периодом перелётов для богатых.

Самолёты тогда были небольшими - так же, как и аэропорты, а пассажиров заманивали высоким уровнем роскошного обслуживания и питания.

Но с середины 70-х человечество развилось до того, чтобы активно развивать массовые пассажирские авиаперевозки, строить большие лайнеры и аэропорты.

Все это снизило стоимость полетов, и сегодня они доступны людям с самым разным уровнем доходов. 

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