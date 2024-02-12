Эксперты назвали продукты, которые можно есть на ночь, не набирая вес

Если режим работы не даёт есть раньше, это не значит, что нужно голодать. Натощак сложнее уснуть и качественно выспаться.
Просто нужно выбрать еду, которая принесёт пользу:
Овощи на пару;
Продукты с растительным белком, такие как хумус или бобы;
Полезные жиры, например немного арахисовой пасты;
Йогурт или творог.
Если очень хочется сладкого, то можно добавить немного фруктов или тёмного шоколада.
Такой приём пищи обеспечит тело белком и небольшим количеством полезных жиров, чтобы почувствовать насыщение.
Также важно не переедать под телевизор или телефон и контролировать размер порций.
Если отказаться от вредностей не вышло, помните, что лучше съесть одно печенье, чем коробку.
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