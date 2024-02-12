Негативное влияние мучной продукции на организм человека

20:07 2024-02-12
Негативное влияние мучной продукции на организм человека

Многие из нас любят хлеб с плавленым сыром и колбаской, кто-то предпочитает его с авокадо и красной рыбой: к таким вкусностям надо относиться осторожно.

Что входит в состав большинства хлебобулочных изделий:

Маргарин - эмульсионная смесь из модифицированных жиров и масел, обладающих канцерогенными свойствами.

Разрыхлитель придает пышность тесту, но содержит фосфаты, провоцирующие появление эрозий и язвы желудка.

Сахар влечет за собой резкий скачек глюкозы в крови, желание есть чаще и больше.

Ароматизаторы - синтетические ингредиенты, приводящий к различного рода аллергическим реакциям.

Дрожжи - обладают способностью повышать кислотность желудка и, тем самым, нарушать баланс кишечной микрофлоры.

Если говорить о качестве самой муки - если она высшего сорта, значит, максимально очищена и выбелена.

То есть в ней совсем не остается тех полезных свойств пшеницы, которыми она обладала до обработки.

Изделия из муки высшего сорта в составе имеют мало клетчатки, но много клейковины.

Это высококалорийные продукты, в которых, ко всему прочему, могут присутствовать растительные и животные жиры, сахар, добавки - эмульгаторы и стабилизаторы, которые делают хлеб воздушным. 

В хлебе также есть ароматизаторы, обеспечивающие изделию приятный аромат, а также всевозможные консерванты - пропионовая и сорбиновая кислоты, диацетат натрия, сорбаты, диоксид серы, фосфаты кальция и др..

Употребление такого хлеба может привести к развитию аллергии, вздутию живота и другим проблемам с пищеварением.

Врачи не рекомендуют употреблять белый хлеб перед сном, сочетать с картофелем.

Белый хлеб можно съесть, как экстренную подпитку людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, спортсменам - ведь он быстро утоляет голод, легко усваивается и дает дополнительную энергию.

Именно за счет добавок, хлебобулочная продукция может вызвать, своего рода, зависимость. А так же, не лучшим образом отразиться на ЖКТ: запоры, вздутие, метеоризм, тяжесть. И это не считая "результата на лице" в виде прыщей.

А вот цельнозерновой хлеб, наоборот, очень даже стоит ввести в рацион. Он относится к медленным углеводам, насыщен питательными веществами и здоровью никак не повредит.

Тем более, гораздо легче справиться с зависимостью от хлеба, не отказываясь от него, а просто заменяя на другой вид.

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