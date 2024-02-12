Олег Анофриев озвучил «Бременских музыкантов» почти в одиночку, потому что все опоздали

Партию Принцессы исполняла солистка квартета "Аккорд" Зоя Харабадзе. Фонограмму должны были записывать на студии "Мелодия", которая была постоянно занята, поэтому запись назначили на двенадцать ночи.

К назначенному часу явился только Олег Анофриев, который жил рядом со студией, причем пришел он только сказать, что заболел и записываться не сможет.

Однако перенести запись оказалось невозможным, и Олега Анофриева стали пробовать на все партии.

Даже на роль Принцессы пробовали, но диапазона голоса не хватило.