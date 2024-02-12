Огородники рассказали о правилах посадки "Белого налива"

Яблоня может расти на любых грунтах, но более всего ей нравятся плодородные суглинистые почвы, а вот сильно заболоченные не годятся.

Посадку саженцев проводят весной или осенью. Саженцы более старшего возраста сажают осенью, но в такое время, чтобы до возможных морозов было не меньше месяца.

Место должно быть выбрано светлое, открытое солнцу, но защищенное от северного ветра. Расстояние от соседних деревьев должно быть не менее 4-х метров, а от строений – 2,5-3 метра.

Посадочную яму готовят заранее, ее размер – 70 см в глубину и 90 см в диаметре, ее наполняют питательным грунтом, его состав: чернозем, песок, перегной, суперфосфат и зола.

Корни саженца предварительно замачивают в воде в течение суток. После посадки поливают – достаточно 10-15 л воды. Чтобы саженец рос ровно, его подвязывают к колу.

После посадки двухлетний саженец обрезают на высоту 90 см, это будет способствовать образованию боковых побегов.

В дальнейшем необходимо боковые побеги, растущие в сторону от ствола, обрезать на 0,5–0,7 метра.

Весной до распускания почек проводят санитарную обрезку, вырезая засохшие, больные, или поломанные веточки.

Для сорта Белый налив необходимы опылители, поэтому по соседству с ним можно посадить яблони сортов Антоновка, Жигулевское, Богатырь и другие.