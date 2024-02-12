Рыбная ловля на опарыша: как сделать ее наиболее эффективной

20:49 2024-02-12
Рыбная ловля на опарыша: как сделать ее наиболее эффективной

Опарыш – одна из самых простых для применения насадок для рыбалки, живёт опарыш долго, хранить его можно месяцами.

Личинка очень активная, даже на крючке, под водой опарыш минут 5-7 может проявлять активность – рыбе, очевидно, это нравится.

Но, даже в рыбалке на опарыша есть несколько нюансов, о которых не все знают. Многие отказываются от этой наживки после нескольких неудачных рыбалок.

Первая, и наверное, самая главная ошибка, почему у вас не получается на опарыша рыбу ловить – это неправильная насадка. Опарыш не должен вытекать, когда вы на крючок его насаживаете.

Чем быстрее и увереннее вы будете его прокалывать, тем лучше. Крючок обязательно должен быть острым. Насаживается опарыш за «попку», прокалывается самый край личинки.

Да, иногда можно его насаживать «чулком», но это скорее редкое исключение.

Чулком опарыш насаживается только тогда, когда речь идёт о темповой ловле мелкой рыбы.

Уклейка, мелкая плотва, например. Насаженный таким образом опарыш очень долго на крючке держится, рыб 15 можно поймать, не меняя насадки.

Если же речь идёт о ловле крупной плотвы, карася, то опарыша нужно насаживать так, чтобы он проявлял активность на крючке.

Понятное дело, крючки для рыбалки на опарыша желательно подбирать из тонкой проволоки, и максимально острые.

Однако бывают такие рыбалки, где на активную насадку рыба не клюёт. Вот поставил ты свежего опарыша, поклёвок нет.

Минут 10 проходит, опарыш «тонет», перестаёт шевелиться на крючке, тогда и происходит поклёвка.

Иногда на обсосанного опарыша, на висящую прозрачную шурку, рыба клюёт в разы активнее, чем на свежую личинку.

Поймал одного карася, тот опарыша «обсосал» – второй, третий, пятый карась берут такую насадку намного увереннее.

Не всегда стоит опарыша менять после каждой пойманной рыбы – забросьте, попробуйте на шкурку половить.

Часто бывают такие рыбалки, когда «чистый» опарыш не работает от слова совсем. Но, в тандеме с другой насадкой, опарыш отрабатывает великолепно.

К примеру, бутерброд червя с опарышем. Или кукуруза с опарышем. Перловка в паре с опарышем работает неплохо по карасю.

Если поклёвок долго нет, попробуйте пучок опарыша с крючка убрать, насадить другую насадку (ту же кукурузину), и к ней подсадить 1-2 личинки. Частенько такие бутерброды отрабатывают лучше, чем простая кукуруза, или чистый опарыш.

Иногда в летний период опарыша можно ароматизировать. Заниматься этим стоит только тогда, когда вы точно уверены, что на этот запах рыба реагирует положительно.

Летом карась отлично ловится на запах ванили, корицы, какао.

Берем отдельную баночку, засыпаем туда манку, сухой ароматизатор (специю – тот же ванилин, например), и в эту же баночку перекладываем часть опарыша.

Личинки ползают в манке, на них налипает сладкая специя, опарыш становится «ароматизированным».

Очень важный момент, именно по этой причине зачастую рыба на опарыша и не клюёт. Следите за запахом.

Опарыш имеет свойство выделять аммиак – очень вонючая, неприятная штука. Если опарыш завонялся, клевать на него не будет рыба.

Опарыш должен быть всегда сухим, опилки в баночке должны быть тоже сухими. Не допускайте того, чтобы влага попадала к опарышу.

Если всё-таки опилки намокли (обычно так и бывает, когда на рыбалке влажными руками в баночку лезем), дома не поленитесь опилки заменить.

В противном случае, к следующей рыбалке опарыш будет пахнуть, клёв будет хуже.

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