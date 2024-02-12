Как раньше поступали с больными и старыми рабами

С возрастом рабы становились слабее, начинали болеть и не могли трудиться как раньше.

Больного раба нельзя было продать, он становился бесполезным для своего хозяина. Как поступали с такими людьми?

Древний Рим:

О судьбе непригодных для выполнения работы невольников писал во 2 веке до нашей эры древнеримский политик и писатель Марк Катон Старший.

Он рекомендовал рабовладельцам не затягивать и своевременно продавать стареющих рабов, пока те окончательно не одряхлели. При этом автор без сантиментов сравнивал людей со скотом.

Рабы в мусульманских странах:

Рабство в исламских странах, прежде всего в Османской империи, имело куда меньший масштаб, чем в средневековых Западных державах.

Ислам запрещал кабалить единоверцев и поощрял освобождение невольников, принявших мусульманство.

Мало кто знает, но в арабских странах не существовало и крепостного права.

Невольники на Востоке работали не в производстве, а в сфере услуг: прислуживали в домах и кофейнях, торговали, служили во флоте и армии, а также работали в администрации.

Больше всего среди турецких невольников было женщин – наложниц и разного рода куртизанок.

Рабство в Америке

Официально проблема больных и старых рабов в США никак не решалась. Крупные плантаторы имели собственные больницы для чёрных, куда для работы привлекались профессиональные врачи.

Вышедших из строя работников ставили на ноги и вновь отправляли на работу. Если же здоровье человека оказывалось подорвано окончательно, то его просто передавали общине.

Кормить и заботиться о старике должна была его семья, а если таковой не было, то его соратники. Разумеется, никакой пенсии и особого отношения ему не полагалось. Раб просто доживал свои дни, не выходя из хижины.