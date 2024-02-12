Премьера «Шоу Трумана», 1998 год
21:16 2024-02-12
На фото главные звёзды Лора Линни, Наташа Макэлхон, Джим Керри и Эд Харрис.
23:01
Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить
Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.
22:25
Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки
Известно, что она отличалась особой жестокостью: есть свидетельства, что она наказывала служанок за плохое мытье полов, била их по голове и даже сжигала им волосы.
21:54
В Японии сдают толстяков напрокат
В Японии создали сервис аренды толстяков под названием «Дебукари». Его услуги пользуются высоким спросом.
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