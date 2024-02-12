Хорошая бесплатная приманка для весенней рыбалки

В зависимости от сезона предпочтения рыбы могут изменяться. В этой статье речь пойдёт о выборе приманки для весенней рыбалки, а так же уловистом и совершенно бесплатном варианте для ловли рыбы на удочку.

Весной вся "живность" спешит восполнить силы, потраченные за зиму, и подготовиться к предстоящему нересту. Водная растительность только начинает просыпаться и ещё не может удовлетворить всю потребность рыбы в энергии.

К тому же, пищевая ценность "мясного" корма многократно выше растительной пищи. Поэтому до потепления воды лучшим вариантом являются приманки "животного" происхождения.

У рыбаков, самыми распространёнными наживками традиционно являются навозные черви и опарыш. Их можно покупать в магазине или заготавливать самому.

Они хорошо хранятся и рыба клюёт на них достаточно активно. Но бывают обстоятельства, когда они "вчистую" проигрывают другим наживкам.

Таким ярким примером служит весенняя ловля на удочку. Она не нарушает нерестовый запрет и бывает очень интересна — когда клюёт.

Накопать червей в это время ещё проблематично, опарыша тоже надо купить, но природа сама предлагает выход из ситуации. Весной прибрежные зоны рек, заливов и озёр просто усыпаны отличной и совсем бесплатной приманкой.

Изобилие повышает доверие со стороны рыбы, которая берёт её более активно и смело. Даже если другие насадки не приносят результата, от неё никогда не откажутся традиционно "весенние" рыбы — плотва, краснопёрка, уклейка, подлещик и окунь.

Это личинка ручейника или "шитик". Их массовый вылет наблюдается в конце мая — начале июня. До этого времени легко найти их "домики трубочки", сделанные из всего подряд — от песка и мелких ракушек, до травинок, листьев и другого донного хлама.

Достать из них личинку потребует навыка. Надо надавить на низ "домика" - пока не появится головка.

Тяните за неё, она редко отрывается и шитик окажется у вас в руках. Цеплять на крючок его лучше, протыкая со стороны лапок и выводить жало в нежную заднюю часть.