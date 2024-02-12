Мыши, рожденные с помощью кесарева сечения, остаются без пары

21:33 2024-02-12
Мыши, рожденные с помощью кесарева сечения, остаются без пары

Луговые полевки — вид мышей, создающих пары на всю жизнь, они хранят верность, о детенышах заботятся оба родителя.

Недавнее исследование ученых Университета Вирджинии (США), показало, что степные полевки не образуют пары, если рождаются с помощью кесарева сечения.

Однако если исследователи введут экстренную дозу гормона окситоцина при родах, мыши сохранят способность образовывать пары. Две научные статьи на эту тему вышли в Hormones and Behavior и Psychoneuroendocrinology.

Полевки взрослеют быстро. Обычно этот процесс занимает чуть больше месяца, что дает исследователям быстрое представление о том, как они будут формировать отношения.

Вывод о том, что степные полевки не могут создавать пары после кесарева сечения, если им не помогает окситоцин, может иметь важное значение и для людей. Пока, однако, ученые осторожно относятся к экстраполяции выводов на наш вид.

«Мы не знаем, что конкретно вызывает такое изменение в поведении. Я не уверена, что мы находимся на том этапе исследования, когда можем делать окончательные заявления для внедрения в медицинскую практику. Кесарево сечение спасает жизнь многим матерям и детям. Наша цель — попытаться узнать больше о том, какими могут быть эти последствия и кто может подвергаться большему риску», — сказала один из авторов исследования Эллисон Перкибайл.

Исследование также показало, что детеныши луговой полевки, рожденные с помощью кесарева сечения, не могли регулировать температуру своего тела также хорошо, как рожденные естественным путем.

Это приводило к ненормальному поведению, например, к тому, что они не прятались, чтобы согреться. У них также изменились биомы кишечника во взрослом возрасте, что повлияло на передачу окситоцина и поведение в будущем.

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