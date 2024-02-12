Как убрать долгоносика на клубнике: полезные советы дачников

Бороться с этим опасным и многоядным вредителем приходится всеми доступными средствами – профилактическими, физико-механическими, химическими, биологическими и народными.

В качестве профилактики следует перед приемкой и размещением зерна провести дезинфекцию хранилищ от амбарного долгоносика – влажную или аэрозольную, а потом обработать зерно – высушить, очистить от сорной примеси, максимально остудить и при необходимости обработать контактными инсектицидами.

Этот коварный вредитель, может уничтожить от 80-90% урожая.

Что поможет избавиться от долгоносика, трипсов, клещей, белокрылки:

От появившегося долгоносика народные средства не помогут, они работают как профилактика.

И химические средства использовать нельзя, так как клубника уже цветет или завязывает плоды.

Высокий эффект дает баковая смесь:

Фитоверм + битоксибацелин + липосан. Смешиваем по инструкции на упаковке, из таблицы на объемы каждого препарата для клубники.

Обработка в вечернее время, в сухой день.

Через 5 дней повторяем опрыскивание, тем же составом.

Еще через 5 дней, делаем обработку препаратом, биокилл, в соответствии с инструкцией для клубники.