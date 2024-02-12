Выбираем последнюю подкормку для чеснока в июле

В период наращивания надземной части очень важны поливы. Время от времени воду рекомендуется подкислять уксусом, особенно в период засухи.

От качества вегетативной зеленой массы напрямую зависит нарастание луковиц. Следите за появлением чесночных стрелок и удаляйте их, как только они образуют петельку.

Примерно с начала июля работы в чесночной грядке постепенно сводятся к минимуму, чтобы дать возможность подсохнуть наземной части растений и окрепнуть подземной.

Продолжайте проводить защитные обработки от пероноспороза, ведь это заболевание вмиг может погубить весь урожай.

В этот период избегайте внекорневых подкормок. Они провоцируют отток питательных веществ от корней вверх к зеленой массе, в чем к этому времени уже нет необходимости.

А вот корневые подкормки, наоборот, положительно скажутся на будущем урожае.

В большей степени в середине лета чеснок нуждается в калии, фосфоре и лишь в небольших дозах азота (и только в аммонийной форме). Применяйте только минеральные удобрения!

И прежде чем оставить грядку в полном покое до окончательного созревания, проведите последнюю корневую подкормку, используя Гетероауксин.

Разведите 2 г препарата в 10 л воды. Полейте чеснок по предварительно увлажненной почве.

Норма расхода 0,5 л раствора на 1 растение либо 10 л раствора на 3 квадратных метра густой чесночной посадки.

Это мероприятие активизирует отток питательных веществ от наземной части к луковицам и увеличит шансы на получение сверхкрупного урожая.

Чтобы убедиться, можно ли приступать к уборке чеснока, дождавшись высыхания большей части зеленой массы, выкопайте несколько растений для проверки готовности луковиц.

Наличие красно-бордовой чешуи будет свидетельствовать о том, что чеснок полностью сформирован и готов к выкопке.