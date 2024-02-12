Какая пресноводная рыба сгодится для ухи: мнение опытных рыбаков

22:38 2024-02-12
Какая пресноводная рыба сгодится для ухи: мнение опытных рыбаков

Некоторые виды рыб могут использоваться в качестве единственного компонента ухи, и та получается вкусной и наваристой.

Ерш:

Ерш хорош, как базовый ингредиент ухи. Он придает блюду сладость и навар. Уха получается довольно мутной, но в этом нет ничего страшного. Прозрачную уху варят из совсем другой рыбы. Только из ерша уху варят редко, нужны другие компоненты.

Окунь:

Окунь также дает вкусный бульон. Если нет намерения есть саму рыбу, окуня можно не чистить, а совсем мелкого и не потрошить. Сваренная из одних окушков уха получается прозрачной, но лучше использовать их в качестве второго компонента после того, как готовые ерши будут удалены из котла.

Судак:

Вареный судак сам по себе вкусен, и уха из него замечательная. Эта рыба очень быстро разваривается, поэтому нужно следить за приготовлением ухи, чтобы потом не плеваться костями. Сам судак и уха из него считаются диетическими блюдами.

Щука:

Уха из одной щуки – не самое вкусное блюдо. Если добавить щучьи головы в качестве третьего компонента после ершей и окуней, то уха станет еще вкуснее. Вареные головы крупных щук нравятся многим рыболовам – в них много чего есть вкусного.

Налим:

Налим не требует каких-либо добавок. Уха из него и так очень вкусная и наваристая.

Лещ:

Уху можно варить из лещевых голов. Они дают хороший навар. Можно их использовать, как последний компонент тройной ухи. Если в уху добавить лещевую икру, то она станет хотя и не самой аппетитной на вид, но очень вкусной.

Карп и сазан:

Из этих жирных рыб получается замечательная уха, даже если не добавлять в нее другую рыбу.

А теперь о рыбах, которых большинство из вас, скорее всего, не ловило.

Осетр:

Сам осетр и другие представители этого семейства являются ингредиентами для приготовления царской ухи. Она получается чрезвычайно жирной и сытной. Сам вареный осетр также является деликатесом.

Лосось:

Лосось и кумжа идеально подходят для ухи. Если вы поймали или купили крупную рыбину, тушку или филе можно засолить, а из головы и хребта сварить уху.

Сиги:

Из различных сиговых получается вкусная уха. Она может быть жирной и постной. Все зависит от того, из какой конкретно рыбы уха сварена.

Разные представители сиговых имеют мясо разной жирности, причем это зависит не только от вида рыбы, но и от водоема, в котором она обитает.

А из какой рыбы уху лучше не готовить:

Большая часть белой рыбы не годится для приготовления ухи. Плотва, подлещик, густера и другие быстро развариваются, отчего в ухе появляется много костей, да и навар от них никакой.

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