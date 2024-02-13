Что положить в прикормку для приманивания рыбы

08:33 2024-02-13
Что положить в прикормку для приманивания рыбы

Чтобы рыбалка оправдала ожидания, надо позаботиться не только о снастях и наживке, но и о хорошей прикормочной смеси.

Опытный рыбак решил провести сравнительный эксперимент, чтобы оценить, чем отличаются такие известные многим рыболовам разрыхлители, как гидроперит и Упсарин УПСА. Приводим  его рассказ.

Эксперимент я проводил на речке в октябре месяце. Вода уже достаточная холодная, поэтому активность рыбы не такая высокая, как летом. Я выбрал место с глубиной 3,5 метра и умеренным течением.

На берегу я приготовил прикормку. Смешал в банке манную крупу и панировочные сухари в равных пропорциях, добавил воду и довел прикормку до нужной консистенции.

Половину прикормки я поместил в растворимую сеточку и ПВА, в которую я положил еще две таблетки гидроперита. Точно так же я поступил со второй половиной прикормки, только вместо гидроперита использовал Упсарин УПСА – также две таблетки.

Я разместил мешочки с прикормкой на простом приспособлении, которое позволяло мне наблюдать сразу за обоими. И опустил его под воду.

Упсарин заработал практически сразу. Из мешочка начали выделяться довольно крупные пузырьки. Ими заинтересовались одиночные плотвички. Вместе с пузырьками вверх поднимаются частички прикормки, которые привлекают рыбу.

Гидроперит начал разрыхлять прикормку гораздо позже. Сам процесс был не столь интенсивным, и пузырьки были более мелкими. Тем не менее, рыба также стала подходить.

Через сорок минут мешочки из ПВА растворились. Упсарин УПСА полностью растворился за 10-12 минут, гидроперит – минут за сорок. Отдельные пузырьки еще продолжали подниматься к поверхности воды.

К тому времени вокруг прикормки собралось большое количество разнокалиберной плотвы, которая активно поглощала предложенную пищу. Если бы я начал в этот момент рыбачить, клев, скорее всего, был бы отменным.

Какие выводы можно сделать по результатам проведенного эксперимента? Их два. Всегда полезно добавлять в прикормку разрыхлители. Это сделает ее более эффективной.

Второй вывод заключается в том, что если вы хотите добиться быстрого эффекта от прикормки, то лучше использовать таблетки Упсарин УПСА, а для более продолжительного действия подойдет гидроперит.

Светлана Игнатьева
11:39

Светлана Игнатьева

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Местные селекционеры постоянно работают над тем, чтобы цветы имели необычные оттенки и оставались стойкими.
Ангелина Крент
11:33

Ангелина Крент

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Хвощи - очень своеобразные растения, как внешне, так и внутренне. Наверняка многие из вас развлекались, разбирая их стебли на множество составных частей, похожих на конструктор.
Светлана Игнатьева
11:16

Светлана Игнатьева

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

Невеста хочет исключить молодую маму с крохой из списка гостей, но та настаивает и даже хочет взять на себя часть расходов.
Светлана Игнатьева
10:29

Светлана Игнатьева

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Сегодня подтверждена гибель 54 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести.
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Один из самых богатых людей на планете хочет завещать свои активы благотворительным фондам или власти Америки.
Светлана Игнатьева
09:57

Светлана Игнатьева

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

Турист пытался обмануть таможенников, заявив, что в его чемоданах находится сушеная рыба.
Марина Смирнова
09:55

Марина Смирнова

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

Рассказываем все про надоедливых комаров: кого и почему они кусают чаще всего и как защитить себя от укусов.
article_image 23:01

Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.

article_image 22:25

Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки

Известно, что она отличалась особой жестокостью: есть свидетельства, что она наказывала служанок за плохое мытье полов, била их по голове и даже сжигала им волосы.

article_image 21:54

В Японии сдают толстяков напрокат

В Японии создали сервис аренды толстяков под названием «Дебукари». Его услуги пользуются высоким спросом.