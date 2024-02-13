Что надо знать о пользе фисташек: мнение эксперта

09:13 2024-02-13
Что надо знать о пользе фисташек: мнение эксперта

Для многих фисташки — вкусный продукт, хорошая закуска к пиву, однако эти орехи еще и очень полезны для здоровья.

Содержат значительное количество мелатонина. Более того полны магния и белка, которые способствуют лучшему сну. 

Богаты витаминами группы В и в частности В6, который усиливает действие мелатонина, поскольку эти два вещества являются синергистами. 

Также витамин В6 оказывает расслабляющее и успокаивающее действие на нервную систему.

Снижает уровень нервного напряжения и способствует более качественному и быстрому отходу ко сну, увеличивая глубину и продолжительность длительности его фаз. 

Все это в целом улучшает качество сна. Чтобы не вызвать перегрузки желудочно-кишечного тракта, будет достаточно 6-7 ядрышек за 2-3 часа до предполагаемого отхода ко сну.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:39

Светлана Игнатьева

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Местные селекционеры постоянно работают над тем, чтобы цветы имели необычные оттенки и оставались стойкими.
Ангелина Крент
11:33

Ангелина Крент

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Хвощи - очень своеобразные растения, как внешне, так и внутренне. Наверняка многие из вас развлекались, разбирая их стебли на множество составных частей, похожих на конструктор.
Светлана Игнатьева
11:16

Светлана Игнатьева

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

Невеста хочет исключить молодую маму с крохой из списка гостей, но та настаивает и даже хочет взять на себя часть расходов.
Светлана Игнатьева
10:29

Светлана Игнатьева

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Сегодня подтверждена гибель 54 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести.
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Один из самых богатых людей на планете хочет завещать свои активы благотворительным фондам или власти Америки.
Светлана Игнатьева
09:57

Светлана Игнатьева

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

Турист пытался обмануть таможенников, заявив, что в его чемоданах находится сушеная рыба.
Марина Смирнова
09:55

Марина Смирнова

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

Рассказываем все про надоедливых комаров: кого и почему они кусают чаще всего и как защитить себя от укусов.
article_image 23:01

Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.

article_image 22:25

Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки

Известно, что она отличалась особой жестокостью: есть свидетельства, что она наказывала служанок за плохое мытье полов, била их по голове и даже сжигала им волосы.

article_image 21:54

В Японии сдают толстяков напрокат

В Японии создали сервис аренды толстяков под названием «Дебукари». Его услуги пользуются высоким спросом.