В чем лечебная ценность оливкового масла

Во-первых, этот продукт — рекордсмен по снижению уровня холестерина. А значит, он незаменим для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Альцгеймера и других недугов.
Еще одно лечебное свойство оливкового масла — оно обладает противовоспалительным эффектом, а значит крайне полезно при любом воспалении в организме: начиная от ангины и заболевании десен, и заканчивая тромбофлебитом, язвой желудка или, скажем, половыми инфекциями.
Именно поэтому в лечебной диете стол 1, которую врачи прописывают при язве желудка, оливковое масло играет ключевую роль.
В оливковом масле содержатся особо ценные олеиновая и линолиновая кислоты, а также витамины А, D, Е, К. В основном именно этот набор и обеспечивает лечебные свойства оливкового масла, такие как:
нормализация процесса пищеварения, профилактика и лечение большинства заболеваний ЖКТ;
повышение иммунных функций;
замедления процесса старения тканей и органов (за счет большого количества антиоксидантов, которые содержатся в оливковом масле);
улучшение умственной деятельности, укрепление памяти, эффективная профилактика нервных расстройств;
активное участие в скорейшем заживлении ран и травм;
защита слизистой желудка от возникновения язв;
укрепление костной ткани;
эффективная профилактика онкологических заболеваний;
Не лишним будет упомянуть, что лечебные свойства оливкового масла сослужат хорошую службу беременным женщинам.
Польза обеспечивается благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот, которые участвуют в формировании мозга будущего ребенка, а также его нервной системы.
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