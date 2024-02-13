Эксперт Эйкен рассказала, где и как нужно хранить кетчуп

Кетчуп сегодня есть во многих домах. И люди задаются вопросом: где хранить приправу после того, как она была открыта? Оставлять в холодильнике или можно оставлять вне его?

Американский диетолог Кристен Эйкен объяснила, что в кафе и ресторанах не ставят начатый кетчуп в холодильник из-за потока посетителей. Но и в домашних условиях он прекрасно сохранится в шкафу, пишет Уahoo.com.

"Кетчуп устойчив к хранению. Вы должны иметь возможность хранить его без охлаждения в течение длительного времени. Но из-за специфических факторов - таких как температура в комнате или определенные условия хранения - его рекомендуют после открытия охлаждать для сохранения качества", - сказала эксперт.

И добавила, что на самом деле приправа не предназначена для хранения в холодильнике - благодаря высокому уровню кислотности продукта. Но уровень кислотности кетчупов разных марок и домашнего приготовления может отличаться, потому стоит внимательно прочесть этикетку.

Представители компании Heinz, в свою очередь, уточнили: эксперты советуют употреблять кетчуп в течение 30 дней, чтобы он был максимально вкусным.