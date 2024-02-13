Футболиста в Индонезии убила молния прямо во время матча

Футболист в Индонезии скончался после того, как в него ударила молния во время матча, сообщает Уahoo.com. 35-летний мужчина был поражен ударом молнии, после чего рухнул на землю.

Первое время футболист еще дышал, его срочно доставили в местную больницу, но медики не смогли его спасти.

Издание уточняет, что это второй случай, когда в индонезийского футболиста попадает молния. В молодого футболиста из Боджонегоро (Восточная Ява) ударила молния во время Кубка Соератина U-13 в 2023 году.

В результате у спортсмена случилась остановка сердца, он был срочно удален с поля и доставлен в больницу для лечения. Его успешно реанимировали, и спортсмен пришел в сознание примерно через 20 минут.