Чернобыльские собаки имеют генетические отличия

09:50 2024-02-13
Чернобыльские собаки имеют генетические отличия

Ученые исследовали сотни «ничьих», полуодичавших собак, гуляющих по руинам Чернобыльской АЭС и города Припять.

Обнаружилось, что воздействие радиации могло сделать их генетически отличными от собак в других частях мира. Научная статья вышла в Science Advances, о ней рассказывает iflScience.

После Чернобыльской ядерной катастрофы 26 апреля 1986 года около 120 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Осталось около 800 домашних собак, которым, несмотря ни на что, удалось создать крепкую популяцию, до сих пор живущую на облученной земле.

Авторы исследования собрали образцы крови у 302 собак, живущих у самой электростанции, а также в 15–45 километрах от места катастрофы. Работа показала, что эта популяция содержит 15 сложных семейных структур.

При этом собаки свободно перемещаются по разным территориям и спариваются друг с другом. Псы классифицируются как полудикие, поскольку у них есть некоторые контакты с людьми.

Животных кормят рабочие и исследователи, ветеринары иногда посещают этот район, чтобы поставить собакам прививки и подлечить.

Теперь, когда надежно выяснилось, что чернобыльские собаки генетически отличаются от живущих за пределами Зоны отчуждения, исследователи надеются выяснить, влияют ли эти отличия на их здоровье, внешний вид и поведение.

Это может даже пролить свет на генетические мутации, которые помогают животным выживать перед лицом радиации. Исследование было первым шагом к будущей работе.

«Мы хотели бы найти варианты, которые ДНК приобрела за 15 поколений после аварии, позволяющие выжить в условиях высокого радиационного облучения», — пояснила Элейн Острандер, автор исследования, генетик из Национального исследовательского института генома человека (США).

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