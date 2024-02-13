7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

09:55 2024-02-13
7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

Рассказываем все про надоедливых комаров: кого и почему они кусают чаще всего и как защитить себя от укусов.

Им нравится пиво:

Побаловали себя бокалом-другим ледяного пива в жару? Ждите повышенного внимания комаров: небольшое исследование, проведенное в Японии, подтвердило, что употребление даже одной порции пива резко повышает нашу привлекательность для этих насекомых.

Впрочем, в этом есть и кое-что хорошее: в большой компании достаточно просто угостить пивом одного гостя – и наслаждаться отдыхом без комаров (мы шутим, конечно же!).

Комары кусают из-за обтягивающей одежды:

Легинсы – прекрасный выбор, так как полностью закрывают ноги? Как бы не так! Чем более обтягивающая одежда надета на вас, тем проще комарам ее прокусить.

Отдавайте предпочтение вещам свободного кроя и лучше надевайте несколько слоев одежды: майка, рубашка, ветровка.

Комары предпочитают «дикую» природу:

Если в вашем саду высажены травы и цветы (особенно лаванда, календула, мята, чеснок, базилик и розмарин), вероятность встречи с комарами в нем будет стремиться к нулю.

Эти насекомые предпочитают дикие, неухоженные леса и заросшие парки, а вот «окультуренные» ландшафты их отпугивают.

Стоячая вода – лучший способ их привлечь:

Озеро, пруд, болото – рядом с этими водоемами всегда много комаров. Но вот беда: для активного размножения насекомым достаточно совсем небольшого объема и детский надувной бассейн, дождевая бочка и даже обыкновенное ведро их вполне устроит.

Поэтому, если вы не хотите утром обнаружить колонию комаров на своем участке, вечером тщательно опорожните все емкости с водой.

Дым как способ защиты от комаров:

Этот секрет знают все любители походов и шашлыков: чем больше дыма, тем меньше поблизости комаров. Дело в том, что дым подавляет обоняние насекомых и они просто не чувствуют нас.

Кстати, если добавить к дыму аромат лаванды, мяты или шалфея, эффект будет еще более впечатляющим.

Комары кусают людей с I группой крови:

Да, если у вас кровь первой группы, скорее всего, комары будут кусать вас чаще: дело в том, что у людей с этой группы крови во время потения вырабатываются особенные бактерии, которые особенно привлекательны для комаров.

Им нравится наш пот:

Занимаетесь спортом на свежем воздухе? Будьте готовы к вниманию комаров, которое будет усиливаться с каждой минутой тренировки: молочная кислота, которая входит в состав нашего пота – настоящий маяк для комаров, который они чуют за многие метры.

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