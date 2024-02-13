В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

09:57 2024-02-13
В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

Турист пытался обмануть таможенников, заявив, что в его чемоданах находится сушеная рыба.

Собака таможенной и пограничной службы США унюхала что-то необычное в багаже путешественника, возвращавшегося из Африки. Как оказалось, мужчина перевозил мумифицированных обезьян, сообщает Уahoo.com.

Пассажир возвращался из поездки в Конго. Он заявил, что в его багаже сушеная рыба. Однако при досмотре в бостонском аэропорту Логан были обнаружены мертвые и обезвоженные тела четырех обезьян.

Путешественник сказал, что привез обезьян в США для собственного употребления, тогда как сырое или минимально обработанное мясо диких животных в США запрещено из-за угрозы заболевания.

"Мясо диких животных может содержать микробы, которые способны вызывать болезни, в том числе вирус Эбола”, - сказал директор местного порта по таможенной и пограничной охране Хулио Каравиа.

Багаж с телами обезьян изъяли, почти четыре килограмма мяса диких животных планируется уничтожить. 

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